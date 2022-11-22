تايلور سويفت « فنانة العام» في أمريكا

المصدر: (لوس أنجيليس - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت نجمة موسيقى البوب تايلور سويفت، بأرفع جائزة موسيقية من جوائز الموسيقى الأمريكية، إذ اقتنصت لقب فنان العام في أكبر حدث يصوت فيه المعجبون في العالم. وشكرت المغنية من صوتوا لها لدعمهم الكبير بعد أن أصدرت أربعة ألبومات وأعادت إصدار اثنين من ألبوماتها السابقة في السنوات الثلاث المنقضية.وقالت سويفت على المسرح خلال حفل توزيع الجوائز في لوس أنجليس، «لا يمكنني أن أعبر إلى أي مدى الأمر لا يصدق بالنسبة لي أنني ما زلت أفعل ذلك وأنكم ما زلتم تهتمون به».