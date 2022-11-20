عودة الإعلامية إيمان الحصري بعد غياب 18 شهراً جراء خطأ طبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الإعلامية المصرية إنجي القاضي عن عودة زميلتها إيمان الحصري لتقديم برنامجها "مساء دي إم سي" بدءا من يوم السبت المقبل، والذي يذاع على قناة دي إم سي.

وقالت الإعلامية إنجي القاضي خلال البرنامج إن عودة الإعلامية إيمان الحصري من جديد على شاشة "دي إم سي" بعد عودتها من رحلة علاج طويلة.



وقدمت الإعلامية إنجي القاضي الشكر لمشاهدي ومتابعي قناة dmc والقائمين على القناة على فترة عملها في برنامج مساء dmc حيث تغادر قناة dmc لانتقالها لقناة "القاهرة الإخبارية".



وكانت الإعلامية إيمان الحصري قد قالت في أول ظهور إعلامي لها بعد شفائها، إن هناك فرقا كبيرا أن تستدعى النكد والأوهام والاكتئاب وبين أن تكون حقيقة، موضحة أنه خلال فترة مرضها كان همها الكبير ابنتها، متابعة: "لا يوجد حاجة في الشغل ولا الحياة ولكن الشيء الوحيد وقلبي هيوجعني هو بنتي".



وأضافت إيمان الحصري، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي: "بنتي صغيرة وكنت خايفة انها تعيش تجربة والدتها، وبعد المرض أصبحت أهدأ بكثير لأني تعرضت لأصعب شيء في الدنيا فلا يوجد شيء آخر يهزني فقد وجد الألم والوجع بجد فلا يوجد شيء يجعلني أكتئب تأنى فطوال الوقت نحمد الله".

وكانت "الحصري" غابت عن تقديم برنامجها في "DMC"، إثر خضوعها لجراحة في المعدة، كان يفترض أن تتعافى منها خلال يومين، لولا حدوث خطأ طبي تسبب في أذى للأمعاء والقولون، تم التعامل مع مضاعفاته بطريقة "كارثية" حسب وصفها.

وكانت قد تحدثت عن سفرها لألمانيا لتلقي العلاج، قائلة: "الأطباء كانوا بينصحوني بالسفر وكل حاجة كانت ثابتة كما هي"، مضيفة: كان في كلام أن الأمور ليست بهذا السوء وبعض المستشفيات رفضت حالتي، حتى وفقنا الله وتوجهت لألمانيا.

وتابعت إيمان خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس في وقت سابق: "سافرت بحالة مش كويسة خالص، وكل الأجهزة اللي كنت مربوطة بها اتفكت واستبدلت بأدوية أخرى، وكان عندي أمل إني أرجع بحال أفضل، وبعد اليوم الصعب الذي واجهته أثناء انتقالي من عناية لعناية مركزة أخرى، عرفت أن الناس كلها كانت بتدعيلي وناس ولعت لي شموع وناس عملت لي عمرة، والتحسن اللي حصل شعرت أنه له علاقة بطاقة الدعاء اللي الناس دعته لي".