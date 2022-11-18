حفل في «إكسبو دبي» احتفاء بعيد الاتحاد

المصدر: (دبي - البيان)

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في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تنظيم حفل موسيقي مميز يحييه النجم عيضة المنهالي والنجمة داليا مبارك في الثاني من ديسمبر المقبل.

سيقام الحفل في تمام الساعة 8:30 مساء في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ويعتبر الحفل إحدى الفعاليات الرائعة ضمن أجندة برنامج الاحتفالات بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، ويأتي هذا الحفل ليعكس قيماً مهمة، حيث إنه يجسد احتفاء باتحاد دولة الإمارات الغراء، وبإنجازاتها، على أرض هذه المدينة المتفردة التي جمعت ثقافات العالم. وبالإضافة إلى الحفل الغنائي ستشهد سماء المدينة عروض الألعاب النارية المبهرة، كما تقدم المتاجر ومراكز التسوق تخفيضات مميزة.