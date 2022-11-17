الخارجية الأردنية تعلق على واقعة وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الخارجية الأردنية عبر ناطقها الرسمي عن عدم وجود أي شبهة جنائية خلف وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر، وأوضحت أنها تابعت عبر السفارة الأردنية في القاهرة مع الجهات المصرية المختصة، التحقيقات التي تجريها حول وفاة طلفاح.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، إن التقرير الطبي من المستشفى الذي نقل إليه المرحوم قبل وفاته أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية. حسبما ذكرت صحيفة الوطن الأردنية.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية التي تلقتها السفارة من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة الراحل لم يتبين دخول أحد إلى شقته.

وأكد أن السلطات المصرية أبدت تعاونا كاملًا وشفافا حول مجريات التحقيق، وأطلعت شقيق الفنان الراحل على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها.