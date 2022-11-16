عيضة المنهالي يهدي جمهوره «منجم ذهب»

المصدر: دبي ـــ البيان

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بعد أن اجتمعا في العديد من الأعمال الوطنية والخاصة، تحتفي الساحة الفنية في الإمارات بالعمل العاطفي الأول الذي يجمع الشاعر علي الخوار بصوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي من خلال أغنية «منجم ذهب»، التي كتب كلماتها الخوار ولحنها فهد الناصر، وتم تسجيلها في استوديوهات أغاني للإنتاج والتوزيع الفني.

بصمة فارقة

«منجم ذهب» من إنتاج الفنان عيضة المنهالي، الذي وصفها بأنها «تتويج لعلاقة الأخوة التي تجمعه بالخوار»، بعد المشوار الفني الطويل الذي جمعهما من خلال أجمل الأغاني الوطنية مثل «ابن الوطن» و«أغلى علم» و«إماراتي» وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة فارقة على الساحة الفنية الإماراتية، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الخاصة، ويضيف المنهالي: على مدى سنوات طويلة، كانت فكرة مثل هذا العمل، محور حديثنا في كل لقاء أو اتصال يجمعني بالشاعر علي الخوار، وها نحن أخيراً نلتقي في عمل عاطفي نقدمه لجمهور الأغنية وعشاق الكلمة الرقيقة والراقية«.

ردود أفعال إيجابية

من جهته أعرب الشاعر علي الخوار عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية حول أغنية»منجم ذهب«، والاحتفاء الجماهيري الذي حظيت به عقب بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن فكرة عمل عاطفي يجمعه بالفنان عيضة المنهالي كانت على جدول أعمال الطرفين منذ سنوات، وقد آن الأوان لتظهر إلى النور. وعند سؤاله عن سر عنوان»منجم ذهب«؟! أجاب ضاحكاً:»تماشياً مع ارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية.. وعيضة يستاهل ذهب الدنيا كله".

يذكر أن عنوان الأغنية جاء من مطلع القصيدة الذي يقول:

منجم ذهب يمشي على كوكــب الأرض

مدري الذهب يمشي.. أو انه حـلاها؟!

فيها خطوط الطول تطغى على العـرض

وانهــار من ديبـــاج.. تمشــي وراهــا