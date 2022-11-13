انطلاقة مبهرة لـ «هلا بالمجاز» مع وائل كفوري ونوال الزغبي

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلاقة ساحرة لموسم «هلا بالمجاز»، ففي أولى سهراته، حقق حفل الفنانين اللبنانيين وائل كفوري ونوال الزغبي، الذي أقيم السبت، نجاحاً باهراً، إذ شهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً، وأجواء حماسية كبيرة أشعلت مسرح المجاز فناً وطرباً على وقع نغمات موسيقية تنوعت بين الرومانسية والإيقاعية.

وخطفت «النجمة الذهبية» نوال الزغبي، الأنظار بإطلالتها، وقد استقبلها الحضور، في بداية الليلة، استقبالاً حافلاً بأغنية «عندك وحاسب في كلامك»، وقدمت باقة من أغانيها التي تلخص مسيرة 28 عاماً من العطاء المتنوع، ومن أبرزها أغنية «الليالي» و«الدلعونا» و«اللي تمنيته»، قبل أن تلهب الأجواء بأحدث أغانيها بعنوان «حفلة» التي حققت نجاحاً كبيراً، وانتشاراً واسعاً، وتخطت ملايين المشاهدات في وقت وجيز، وشارك الحضور نوال الزغبي الغناء بطريقة تفاعلية ومفعمة بالطاقة والحيوية، كما استمتعوا بمجموعة من الأغاني الحديثة، التي تعد من أنجح الأعمال الفنية للنجمة في الساحة الموسيقية العربية، حيث غنت «شو أخبارك» و«الناس العزاز» وغيرها.

محطات غنائية

وبعد أن ودعت نوال الزغبي الجمهور، كان الحضور على موعد مع «ملك الرومانسية» وائل كفوري في النصف الثاني للسهرة، والاستمتاع بصوت طربي وجبلي، قوي الإحساس وعاطفي.

ووسط تصفيق حار وهتافات الجمهور، أطل النجم اللبناني على إيقاعات أغنية «شو رأيك»، كما عاش الحضور ذكريات مسيرة وائل كفوري الفنية، التي انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، عبر محطات غنائية لا تنسى منها أغنية «ما وعدتك بنجوم الليل» و«عمري كله».

وفي أجواء حماسية، تفاعل الحضور مع إبداعات الفنان على وقع نغمات «لو حبنا غلطة» و«كلنا بننجر» وغيرها، ولم تخلُ السهرة من روعة الموال من وائل كفوري الذي صدح أيضاً طرباً بأغنية «مشيت بطريقي» للفنان القدير الراحل ملحم بركات، وقد كان جمهور مسرح المجاز على موعد لسماع أحدث إصدارات الفنان منه مباشرة، وهي أغنية «ست الكل» التي يؤديها بأسلوب متطور ومميز ومعبر عن الحب والرومانسية، وبطريقة فنية متألقة تلامس الفئات العمرية المختلفة، لذلك حققت الأغنية نجاحاً كبيراً واستقطاباً جماهيرياً عالياً في نسب المشاهدات.

وجاء ختام أولى سهرات «هلا بالمجاز» مع أغنية «البنت القوية» التي ودع بها وائل كفوري جمهوره، لتسجل بذلك أولى حفلات «هلا بالمجاز» لهذا الموسم نجاحاً كبيراً وتفاعلاً جماهيرياً عالياً مع «ملك الرومانسية» والنجمة الذهبية".