وفاة مغنية شهيرة بعد استئصال ورم بأنفها

المصدر: أ ف ب

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توفيت مغنية شهيرة بعد خضوعها لجراحة استئصال ورم في أنفها.

وأُعلن، اليوم، وفاة المغنية البرازيلية غال كوستا، صاحبة الصوت الدافئ وأحد أبرز أسماء حركة "تروبيكاليا" الموسيقية الرائدة في ستينيات القرن الماضي، عن 77 عاماً، بحسب ملحقتها الإعلامية.

وقالت غابرييلا كارفالياو: "مع الأسف، نؤكد نبأ" وفاة كوستا، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

واضطرت المغنية الشهيرة إلى إلغاء حفلة كان مقرراً أن تحييها نهاية الأسبوع الفائت ضمن مهرجان في ساو باولو، بعد خضوعها في سبتمبر الماضي لعملية استئصال ورم في الأنف.

لكن كان مقرراً أن تستأنف نشاطها الفني على المسارح، إذ إن موقعها الإلكتروني يتضمن موعداً لحفلة لها في ساو باولو بتاريخ 17 ديسمبر المقبل.

وكانت كوستا المولودة في سلفادور دي باهيا، من أبرز رموز حركة "تروبيكاليا" في نهاية الستينيات، مع مغنين شهيرين آخرين من أمثال جيلبيرتو جيل وكايتانو فيلوزو.

وأثار نبأ وفاتها موجة حزن في البرازيل، كما نشر بعض من أهم الأسماء في المجال الموسيقي كلمات تأبينية لها.

وكتب المغني جيلبيرتو جيل البالغ 80 عاماً، وهو وزير الثقافة سابقاً في البرازيل، عبر "تويتر": "أنا متأثر وحزين جداً لوفاة أختي غال كوستا".

كذلك علَّق الرئيس البرازيلي لويز إينياسيو لولا دا سيلفا عبر "إنستغرام"، قائلاً: "غال كوستا كانت من أهم المغنيات في العالم، ومن الفنانات الرئيسيات اللواتي حملن اسم البرازيل وصوتها في العالم أجمع. بلدنا يفقد أحد أعظم أصواته".