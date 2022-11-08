هدى حسين تروج لمسلسل «عودة خالتي»

المصدر: دبي ــ البيان

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روجت الفنانة هدى حسين لمسلسها الجديد «عودة خالتي» حيث نشرت عبر حسابها في «إنستغرام» صورة جديدة من كواليس العمل، الذي بدأت تصوير مشاهده تمهيداً لعرضه قريباً، وكتبت هدى حسين اسم المسلسل تعليقاً على الصورة دون أن تضيف أي تفاصيل أخرى.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المنشور، معربين عن تشوقهم وحماسهم للعمل، وكتب أحدهم: «أنيقة دائماً وأبداً موفقة». وعلق آخر: «صباح السعادة ملكة الفن الكويتي الراقية بذوقها وجمالها كلنا شوق لمشاهدة المسلسل والاستمتاع بأحداثه».

تجدر الإشارة إلى أن العمل يضم عدداً من نجوم الخليج، على رأسهم سحر حسين، وقحطان القحطاني، وفرح الصراف، وعبد الله البلوشي، ونورا، وغيرهم.

وقد شاركت الفنانة هدى حسين مؤخراً في مسلسل «ست الحسن» الذي انتهى عرض حلقاته على منصة «شاهد vip»، واعتلى وقتها تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد الإشادة الكبيرة التي حظي بها بسبب قصته وأحداثه المشوقة، حيث ينتمي المسلسل لنوعية أعمال التشويق التي تحكي قصصاً عن الجريمة، كما يناقش عدداً كبيراً من القضايا الاجتماعية.

يذكر أن الفنانة هدى حسين، شاركت في الماراثون الدرامي الرمضاني المنقضي، في مسلسل «من شارع الهرم إلى»، ضم عدداً من نجوم الخليج منهم: خالد البريكي، ونور الغندور، وليلى عبد الله، وأحمد إيراج، وعبد المحسن القفاص، ولولوة الملا، وغيرهم.