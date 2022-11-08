جيجي حديد تنضم إلى قائمة المشاهير الذين غادروا تويتر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جيجي حديد إغلاق حسابها الرسمي في "تويتر" بعد أن استولى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي.

وانضمت عارضة الأزياء الشهيرة إلى قائمة النجوم الذين غادروا منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في نوع من الاحتجاج بعد حالة الجدل التي سادت بعد أن استولى إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي بالكامل.

وأبلغت حديد متابعينها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بأنها قامت بإلغاء حسابها على "تويتر" بسبب المالك الجديد، كنوع من التعبير عن رفضها لتصرفاته.

وكتبت حديد قائلة: "أصبح تويتر بؤرة للكراهية والتعصّب. وبالتالي لا أريد أن أكون جزء من هذا المكان، آسفة لكل المتابعين هناك والذين أحببت التواصل معهم خلال فترة تواجدي في المنصة".