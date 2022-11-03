بسبب الـ8 دولارات ... مشاهير يغادرون تويتر

المصدر: البيان

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سخر رجل الأعمال الامريكي إيلون ماسك، مالك موقع «تويتر»، من رفض البعض دفع مبلغ 8 دولارات شهريًا مقابل الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء.

ونشر «ماسك» صورة فيها شخص يدفع وهو مبتسم مبلغ 8 دولارات مقابل كوب قهوة من «ستاربكس»، ليتناوله في 30 دقيقة، بينما يظهر ممتعضا أثناء دفعه للمبلغ ذاته، مقابل استخدام موقع «تويتر» لمدة 30 يوما، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وأعلن إيلون ماسك أن علامة التوثيق الزرقاء على «تويتر»، ستكون مقابل 8 دولارات أمريكي، على أن يحصل حاملوها على مميزات إضافية، مثل الأولوية في الردود والإشارات والبحث؛ إذ سيكون بإمكانهم نشر مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية أطول، كما سيشاهدون نصف عدد الإعلانات.

في الوقت ذاته، اعترض عدد من المشاهير على قرار مالك «تويتر»، وقرروا مغادرة المنصة، منهم: الكاتب والناشر وفنان القصص المصورة الأمريكي إريك لارسن، والممثلة الأمريكية من أصل إيطالي تيا ليوني، والكاتب ومنتج الأفلام الأمريكي براين كوبيلمان، والمصارع والممثل الأمريكي ميك فولي، والمخرجة والمنتجة شوندا رايمز، والمغنية والممثلة الأمريكية توني براكستون.

كما عارض الخطوة المليونير والمؤلف الأمريكي ستيفن كينغ الشهير برواياته المندرجة ضمن أدب الرعب، والذي باع حتى الآن أكثر من 350 مليون نسخة من مؤلفاته حول العالم، وفقا للعربية نت.

وكان ستيفن كينغ، الناشط على تويتر منذ 9 أعوام، كتب الاثنين الماضي تغريدة بحسابه الذي يتابعه فيه 6 ملايين و900 ألف، قال فيها إن على تويتر أن يدفع له (ثمن تغريداته) لا أن يدفع هو لتويتر، وأضاف "إذا طبقوا ذلك، فسأذهب مثل إنرون" إشارة منه إلى شركة Enron التي كانت واحدة من أكبر شركات الطاقة، وأفلست بعد إقرارها في ديسمبر 2001 بممارسات محاسبية مريبة، واعتبروا إفلاسها الأكبر بتاريخ الولايات المتحدة.