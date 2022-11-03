بيع مقتنيات عمر الشريف يثير الجدل بين المصريين ونجله يعلق

المصدر: البيان

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أثارت عملية عرض مقتنيات النجم المصري الراحل عمر الشريف للبيع في مزاد علني بفرنسا في العاشر من ديسمبر القادم، حالة من الجدل بين المصريين.

ورد طارق الشريف، نجل النجم الراحل في تعليق على منشور المنتج حسام العون، وكتب قائلا: "أي معلومات إضافية ستكون موضع تقدير.. لقد أبلغت الشرطة عن هذا هنا وفي فرنسا بالإضافة إلى يوم بي إس، هذه الأشياء إذا كانت حقيقية فهي مسروقة". وفقاً لموقع "القاهرة 24".

وبدأت القصة عندما نشر المنتج حسام العون صورا لمقتنيات الراحل عمر الشريف، والتي تكونت من بالطو وكروت بنكية إلى جانب بطاقة عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات، وعلق عليها عبر حسابه على موقع فيسبوك قائلا: "أغرب حاجة كنت أتخيل إنها ممكن تتعرض للبيع: بالطو عمر الشريف وكروته البنكية وكارت عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات الخيل".

وعرض موقع drouot، بيع جائزة مهرجان البندقية وهي جائزة الأسد الذهبي التي حصل عليها عمر الشريف عام 2003 في المهرجان بمدينة فينيسا الإيطالية، والتي منحت له تقديراً لأعماله العالمية وأدواره العديدة في السينما، وتتواجد هذه الجائزة في صندوقها الأصلي (مذهب من البرونز والرخام) حسبما وصفها الموقع ويتراوح سعر البيع ما بين 1600 إلى 1800 يورو.

وعرض الموقع ساعة جيب حصل عليها الراحل عمر الشريف في مهرجان فيينا السينمائي، وعرضت في صندوقها الخشبي مع سلسلتها المعقلة وطرح الموقع سعرها بحد أدني 600 يورو.

كما عرض الموقع أيضا معطفا واقيا من المطر ارتداه الراحل عمر الشريف في فيلم Top Secret للمخرج بليك إدواردز عام 1984، ويرجع هذا المعطف إلى بيت الأزياء البريطاني الشهير Burberrys وتقدر هذه المجموعة بـ 300 يورو حد أدنى للبيع.