شاروخان في إعلان ترويجي لفيلمه «باثان»

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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بالتزامن مع احتفاء شاروخان بعيد ميلاده الـ57، أطلقت شركة «ياش راج» لإنتاج الأفلام الهندية، إعلاناً تشويقياً لفيلم النجم الهندي المقبل «باثان»، الذي تم تصوير أجزاء منه في دبي.

وتمكن المعجبون بالممثل وعشاق السينما من مشاهدة الإعلان التشويقي الذي ظهر فيه شاروخان إلى جانب الممثلين جون ابراهام وديبيكا بادوكون، على «يوتيوب» كما على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة الإنتاج والممثلين، حيث أطلقوا موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستهل الإعلان بمشاهد حركة وتشويق من قبل شاروخان، ثم مشاهد يؤديها الممثلان جون ابراهام وديبيكا بادوكون. وشاركت «ياش راج» المقطع التشويقي لـ «باثان»، والذي تبلغ مدته دقيقة واحدة و25 ثانية على «تويتر»، وكتبت: «مفاجأة خاصة ليوم خاص جداً.

العرض التشويقي لـ (باثان) هنا! أحتفي بالفيلم مع «أفلام ياش راج 50»».ونقلت مجلة «بيزنس توداي» بعض ردود الفعل على المقطع التشويقي، والتي تتباين بين متحمس لعودة شاروخان ومتذمر من سوء جودة المؤثرات البصرية المستخدمة في الفيلم.