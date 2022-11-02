إعلان تشويقي قصير لفيلم «باثان» للنجم الهندي شاروخان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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بالتزامن مع احتفاء شاروخان بعيد ميلاده الـ57، أطلقت شركة «ياش راج» لإنتاج الأفلام الهندية، أمس، إعلاناً تشويقياً لفيلم النجم الهندي المقبل «باثان»، الذي تم تصوير أجزاء منه في دبي.

وقد تمكن المعجبون بالممثل وعشاق السينما من مشاهدة الإعلان التشويقي الذي ظهر فيه شاروخان إلى جانب الممثلين جون ابراهام وديبيكا بادوكون، على «يوتيوب» كما على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة الإنتاج والممثلين، حيث أطلقوا موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستهل الإعلان بمشاهد حركة وتشويق من قبل شاروخان، ثم يرتفع منسوب الأدرينالين مع مشاهد يؤديها الممثلان جون ابراهام وديبيكا بادوكون.

وقد شاركت «ياش راج» المقطع التشويقي لـ «باثان»، والذي تبلغ مدته دقيقة واحدة و25 ثانية على «تويتر»، وكتبت: «مفاجأة خاصة ليوم خاص جداً. العرض التشويقي لـ (باثان) هنا! أحتفي بالفيلم مع «أفلام ياش راج 50» فقط على الشاشة الفضية بالقرب منك في 25 يناير 2023. الإصدار باللغات الهندية والتاميلية والتيلغو».

تنقل مجلة «بيزنس توداي» بعض ردود الفعل على المقطع التشويقي، والتي تتباين بين متحمس لعودة شاروخان ومتذمر من سوء جودة المؤثرات البصرية المستخدمة في الفيلم.

فتنقل عن أحدهم قوله «لقد أحببت الإعلان التشويقي. يبدو الفيلم مثيراً للاهتمام. فاتساع الفيلم ومؤثراته المرئية جيدة، ويبدو جون متوعداً وديبيكا جذابة للغاية وقد أتقن شاروخان حواراته وأفعاله، وكان ذكياً سلساً.. الموسيقى الخلفية بتأثير هائل...»، فيما تنقل عن مستخدم آخر: «كان ينبغي التصوير في مواقع حقيقية. فالصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر تبدو رخيصة جداً».

وحظي الممثل نفسه بنصيب من التعليقات أيضاً التي اكتنف معظمها مشاعر إعجاب بالفنان، مثل «عاد الملك ليسحر الجميع» و«أسلوب شاروخان الأنيق لا يتقادم بالزمن وسيحدث تسونامي في شبابيك التذاكر».