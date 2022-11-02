قصة المرأة التي أبكت الشيف المصري الراحل أسامة السيد على الهواء

المصدر: البيان

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استعاد محبو ومتابعو الشيف المصري الراحل أسامة السيد أبرز المواقف الإنسانية المؤثرة التي مر بها خلال تقديمه لبرامج الطهي عبر مختلف القنوات التلفزيونية، وكان من أبرزها محادثته مع سيدة فرنسية من أصل عربي أبكته على الهواء مباشرة.

وكان الشيف أسامة يستعد لمغادرة قناة تلفزيون دبي بعرض أبرز الذكريات التي جمعته بجمهوره، قائلًا: «دي كانت بعض الذكريات إحنا روحنا الصحراء كتير جدًا، منقدرش نقول عدد الحلقات لأنها كانت بالمئات، لكن حاولنا ناخد اللي بنفتكره، وفي نفس الوقت عايزين نسمع منكم لو فاكرين أي حلقة، ناخد اتصال ونقول ألو..».

صمت السيد لثوانِ، ليتفاجأ بعدها بمداخلة هاتفية من مواطنة عربية، مقيمة بفرنسا، وتدعى أمل، تتحدث بلهجة دول شمال أفريقيا، التي امتزجت ببكائها، الذي بررته قائلة: «أنت عوضت كل الفتيات اللي فقدوا أمهاتهم، أنا بفضلك تعلمت كتير أشياء لأني فقدت أمي من حوالي 8 سنوات».

وتابعت: «تزوجت ومكنتش أعرف أي شيء، كنت ملهية في الدراسات العليا، وكنت بخرج من العمل عشان أقدر أحضر الحلقات».

كلمات جعلت السيد يشارك أمل البكاء مُعبراً لها عن امتنانه لشعورها تجاه برنامجه، قائلًا: «الحمدلله ده بفضل ربنا بشكرك جدًا لشعورك، لكن زي ما قولنا لكل بداية نهاية، ومتنسوناش في الدعاء وسامحونا لو كنا قصرنا.. ».