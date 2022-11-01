وفاة الشيف المصري أسامة السيد أحد أفضل الطهاة في العالم

المصدر: البيان

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توفي الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للشيف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للشيف خبر الوفاة اليوم الثلاثاء بعد انقطاعه عن وسائل التواصل الاجتماعي دام عدة أشهر، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات حول حالته الصحية.

وكان آخر ما نشره الشيف أسامة في صفحته الرسمية: «أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم، وأنا بين يدي الرحمن، فقط تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا»، فيما لم تعلن الصفحة عن سبب الوفاة وملابساتها.

وفور نشر خبر وفاة الشيف أسامة السيد توالت دعوات محبيه بالرحمة والمغفرة وتحولت صفحته الشخصية إلى دفتر عزاء.

من هو أسامة السيد

أسامة عبدالمحسن السيد طباخ وشيف مصري أمريكي، مقدم برنامج «من مطبخ أسامة» على شاشة «سفرة»، وهو مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، نائب رئيس جمعية «الشيفات المصريين»، ويعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي، ويتابع صفحته بفيسبوك أكثر من 7.5 مليون شخص، وخلال الفترة الماضية ازدادت حيرة متابعيه الذين تساءلوا عن سر اختفائه، وانتشرت شائعات حول تدهور حالته الصحية، كما وصلت تلك الشائعات إلى الحديث عن وفاته في الخارج، إذ يعيش الشيف أسامة السيد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الشيف أسامة عام 1991 برنامجا بعنوان «بالهنا والشفا» على شاشة MBC السعودية وANA الأمريكية، وكان أول برنامج طبخ يقدم على الفضائيات العربية. ثم قدم برامج أخرى منها «مطبخ سي السيد» سنة 2002 على شاشة قناة «دريم»، ثم برنامج «مع أسامة أطيب» سنة 2004 على شاشة تلفزيون دبي، وفي سنة 2015 بدأ تقديم برنامج «من مطبخ أسامة» على شاشة «CBC سفرة».