"غوغل" يحتفي بالمطربة الشعبيّة المغربيّة الراحلة الحاجة الحمداوية

المصدر: البيان

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احتفى محرك البحث «غوغل» اليوم بالمطربة الشعبية المغربية الحاجة الحمداوية، حيث حوّل «جوجل» شعاره الرئيسي بشكل يحاكي شكل المطربة المغربية الراحلة.

وتعتبر الحمداوية من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة، إذ ارتبطت به منذ ظهورها على الساحة الفنية، في وقت كان المجتمع المغربي المحافظ، ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ والحذر.

ولدت الحاجة الحمداوية العام 1930بالعاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، وتوفيت في 5 أبريل 2021، بمستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الإدارية للمملكة.

بدأت الحاجة الحمداوية مسيرتها الفنية في الستينات، لتعود بن انقطاع في السبعينيات، قبل أن تعلن اعتزالها الغناء قبل رحيلها بعدة أشهر، لمعاناتها مع مضاعفات إصابتها بمرض سرطان الدم، إلى جانب أعراض الشيخوخة.

أشهر أغاني الحمداوية هي: (دابا يجي)، (منين أنا ومنين أنت)، (آش جا يدير)، (هزو بينا لعلام)، (مما حياني)، (الكاس حلو)، والقائمة طويلة من الإنتاجات الفنية التي ظلت راسخة، وترددها أجيال متعاقبة.