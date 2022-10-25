حسين المنصور يطمئن الجمهور على أخيه وفنانو الخليج يدعون له بالشفاء

المصدر: دبي ـــ البيان

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نشر الفنان القدير حسين المنصور عبر حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو مع أخيه محمد المنصور بعد تعرض الأخير لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسل «عزيز الروح» نقل على إثرها إلى المستشفى وطمأن حسين جمهور ومحبي وأصدقاء شقيقه النجم الكبير محمد على حالته الصحية، وطلب الدعاء لأخيه محمد قائلاً: «دعواتكم لأخي وحبيبي وعضيدي محمد بالشفاء العاجل، تعرض لوعكة صحية... وإن شاء الله أحبابك ما رح يقصرون ويدعون لك بالشفاء».

وتفاعل فنانو الخليج مع الفيديو وعبّروا عن دعمهم لمحمد المنصور ودعوا له بالشفاء العاجل، متمنين للفنان موفور الصحة والعافية، ومنهم: د.حبيب غلوم، وشيماء سبت، وزهرة عرفات، وسعود بوشهري، ومي البلوشي، وغيرهم الكثير.

تجدر الإشارة، إلى أن محمد المنصور وشقيقه حسين وبعد نجاح المسلسل التراثي نوح العين، يعودان في رمضان 2023 من خلال المسلسل الدرامي الاجتماعي «عزيز الروح» الذي بدأ تصويره مؤخراً بمشاركة نجوم الدراما الكويتية والخليجية ومنهم هدى الخطيب ولمياء طارق وعبير أحمد وحمد العماني وغيرهم.