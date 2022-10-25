من هو المحامي فريد الديب؟

المصدر: البيان

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رحل عن عالمنا المحامي المعروف فريد الديب بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما.

يعتبر فريد الديب واحد من أشهر وأبرز الشخصيات في مصر، حيث تولى العديد من المناصب الرفيعة والعالية في الجمهورية، كما تولى الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ونجليه، وترافع عن الكثير من قضايا المشاهير والنجوم الكبار في جمهورية مصر.

وآخر جلسة مرافعة شهدت حضور المحامي الكبير فريد الديب، هي قضية الآثار الكبرى، التي كان متهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والتي قال فيها أثناء مرافعته الأخيرة أمام المحكمة، "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لي، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعاني من السرطان، وقد أديت واجبي تجاه موكلي، وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتى لو أخطأ".

ولد فريد الديب في الثالث والعشرون من شهر أكتوبر من عام 1943، وهو من السيدة الزينب حيث درس وحفظ القرآن، تخرج في كلية الحقوق عام 1963 بمعدل جيد جدا، كما أنه عمل في العديد من المناصب في الدولة حتى بدأ مسيرته المهنية في المحاماة في عام 1971، حيث لجأ إليه الكثير من الشخصيات في جمهورية مصر العربية.