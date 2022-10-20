مغنية الراب ليتل سيمز تحصد جائزة «ميركوري»

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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فازت مغنية الراب البريطانية ليتل سيمز، أول من أمس بجائزة «ميركوري» عن ألبومها «سامتايمز آي مايت بي إنتروفرت»، خلال حفلة استضافتها قاعة أبولو الشهيرة في حي هامرسميث.

وقالت الفنانة البالغة 28 عاماً، إنها تشعر بسعادة غامرة إثر تلقيها الجائزة المرفقة بمكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه إسترليني (28100 دولار)، ووجهت تحية إلى شقيقها ومعاونها «إنفلو».

وأضافت «أنجزنا هذا الألبوم. مررت بلحظات في الاستوديو لم أكن خلالها أعرف ما إذا كنت سأنجز هذه الأسطوانة. كنت أشعر بكل العواطف وأعمل بجدّ وهو بقي إلى جانبي ودفعني لبلوغ أهدافي».

وفي هذا الألبوم الرابع، تستكشف ليتل سيمز، واسمها الحقيقي سيمبياتو «سيمبي» أبيسولا أبيولا أجيكاوو، موضوعات شخصية وسياسية.