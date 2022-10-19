الإماراتي عبد العزيز المدني يتألق في «موسم أصيلة»

المصدر: أصيلة - البيان

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أحيا عبد العزيز المدني، الملحن والمؤلف الموسيقي وعازف العود الإماراتي ليلة الاثنين حفلاً موسيقياً كبيراً في قصر الثقافة بمدينة أصيلة (شمال المغرب)، وذلك في إطار فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي الـثالث والأربعين. وتميز الحفل بحضور كثيف من جمهور أصيلة وضيوف المدينة التواقين إلى سماع الموسيقى الراقية.

وأدى المدني عدة معزوفات من الموسيقى العربية والإماراتية، كما عزف المقطوعة الموسيقية المغربية «رقصة الأطلس»، التي أبدعها الملحن المغربي الراحل عبد القادر الراشدي، ولقيت استحسان الحضور.

والمدني خريج جامعة اليرموك -كلية الفنون- قسم الموسيقى في المملكة الأردنية، بدأ رحلته مع الموسيقى عام 1999، وذلك خلال سفره مع الأهل إلى سوريا، إذ جذبته الأجواء الفنية والأمسيات الموسيقية، لا سيما أمسيات العزف على العود.

تعلم المدني فيما بعد أسس العزف الموسيقي مع أستاذ العود زياد عسلي، وبعد تمكنه من العزف على العود، توجه إلى آلة القانون، ثم تعلم العزف على الكمان في معهد الشارقة الذي تأسس عام 2007، بنصيحة المؤلف عيد الفرج.

والمدني هو مدير فرقة الإمارات الموسيقية، المعتمدة من وزارة الثقافة والشباب، مؤسس وعضو في فرقة «نغم الإمارات».