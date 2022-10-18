الفنانون يتمنون الشفاء العاجل لجمال السميطي

المصدر: دبي ــ البيان

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تمنى عدد من الفنانين الشفاء العاجل للفنان الإماراتي جمال السميطي، الذي نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، أجرى على إثرها عملية في القلب.

ونشر الفنان مرعي الحليان عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» صورة السميطي وكتب معلقاً: «ادعوا بالشفاء العاجل للفنان جمال السميطي، الذي يخضع لعملية قلب.. هذا الفنان الإنسان الخلوق المبدع قدم للساحة الفنية أعمالاً ناجحة ومهمة.. الله يقومك بالسلامة يا أخوي ويرزقك الصحة والعافية.. اللهم آمين». وتفاعل الكثير من الفنانين والمتابعين مع المنشور وتمنوا موفور الصحة والعافية للفنان السميطي.

تجدر الإشارة إلى أن جمال السميطي فنان إماراتي موهوب ولد عام 1965 عشق الفن فأبدع منذ خطوته الأولى في هذا المجال عام 1985 وحتى الآن. وقف على خشبة المسرح في خمس وعشرين مسرحية منها «جسر آرتا» للمخرج الراحل يوسف خليل، ودخل كل بيت عبر الشاشة الصغيرة بأدوار متنوعة جسدها في عدة مسلسلات إماراتية منها: «القياضة» و«حظ يا نصيب». وله تجارب عدة في أفلام قصيرة بالإضافة إلى مسلسلين إذاعيين.