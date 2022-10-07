«قناديل السماء» تضيء المونديال بمشاركة 4 فنانات

المصدر: دبي - البيان

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صدرت أغنية قناديل السماء (Light The Sky)، بتعاون 4 من أشهر الفنانات في الوطن العربي، هن الإماراتية بلقيس، والمغربية الكندية نورة فتحي، والعراقية رحمة رياض، ومنال المغربية كاتبة الأغاني وصاحبة الجوائز وسيتم بثها خلال مونديال 2022، واحتفى فيديو الأغنية بأول مشاركة لحكمات المونديال الست وهن الفرنسية ستيفاني فرابارت، الراوندية سليمة موكانسانجا، اليابانية يوشيمي ياماشيتا، والمساعدات البرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز، والأمريكية كاثرين نيسبيت، وتعتبر الأغنية الموسيقى التصويرية الرسمية الرابعة للبطولة،

وقالت الفنانة بلقيس: إنها أغنية مذهلة، وتمثل كل ما هو إيجابي في أول كأس عالم تقام في الشرق الأوسط، وأرى أنه حدث سيجمع بين الناس على اختلاف دولهم، وأظهرنا من خلال مقطع Light The Sky كيف يمكننا التعاون في سبيل خلق شيء لا ينسى، وقالت الفنانة رحمة رياض: لطالما حلمت بإصدار أغنية ذات معنى كبير، وتحقق لي الأمر، وآمل أن تتحقق أحلام غيري أيضاً بفضل بطولة كأس العالم، والتي من الرائع أن نراها في الشرق الأوسط.

وقالت الفنانة نورة فتحي: لغة كرة القدم لا تختلف عن لغة الموسيقى، فلكلاهما جمهور شغوف، وتشرفت بالتعاون مع سيدات موهوبات لإصدار هذا المقطع الذي يحتفي بأصولنا كما يحتفي بإثارة كأس العالم.

وقالت منال كاتبة الأغاني: تحمل الأغنية رسالة ملهمة حول الأمل والعمل الجماعي، كما أنها تحتفي بكأس العالم الأولى من نوعها في منطقتنا، وبقوة النساء وإبداعهن وعزمهن، وستشارك هذه الصفات الملهمة مع العالم كله من خلال المهرجان الكروي المميز في قطر.

وتجمع الموسيقى التصويرية الرسمية للمونديال بين الفنانين والمشجعين واللاعبين في تجربة فريدة من نوعها لمشاركة شغفهم من خلال المزج بين الموسيقى وكرة القدم.