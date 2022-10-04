بعد رحيل نجلها عمرو سمير.. وفاة الإعلامية المصرية ماجدة عاصم

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توفيت صباح اليوم الثلاثاء الإعلامية المصرية ماجدة عاصم، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وماجدة عاصم هي إحدى مذيعات الربط على القناة الثانية المصرية، إذ تزوجت ماجدة من الفنان الراحل كرم مطاوع، وقدمت مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال، لعل أشهرها كان برنامج "ذكريات وحكايات"، الذي كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية الكبيرة، وإخراج هناء العشماوى.

خرجت ماجدة من التليفزيون المصري بعد وصولها لسن التقاعد، وبعدها اتخذت قرارا بارتدائها الحجاب.

وتوفى عمرو سمير نجل الراحلة في أحد الفنادق بإسبانيا عن عمر ناهز الـ33 عاما.

بدأ المذيع والممثل الشاب حياته كممثل وهو فى سن العاشرة من عمره، حيث شارك فى فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام.