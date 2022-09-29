وفاة سعيد الهش أول مذيع إماراتي على شاشة قناة دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي، اليوم، الإعلامي سعيد الهش، أول مذيع إماراتي على شاشة قناة دبي.

ولد الهش بمنطقة الشندغة في دبي، وتحديداً في بيت الشيخ سعيد بن مكتوم، ودرس في الشندغة، ثم في مدرسة عمر بن الخطاب، وأخيراً ثانوية دبي.

وتشكَّلت ذائقته الإعلامية من خلال استماعه بشغف إلى البرامج الإذاعية أثناء دراسته بالمرحلة الإعدادية، إذ تأثر بأعلام الإذاعة آنذاك، من أمثال رياض الشعيبي، وسليم عرفات، وثائر حلاوة، وأحمد المنصوري، وآخرين.

وبدأ الإعلامي المخضرم مسيرته المهنية من إذاعة «صوت الساحل» في الشارقة، ثم انتقل إلى تأسيس إذاعة دبي مطلع السبعينيات، ثم عمل مديراً للإذاعة والتلفزيون في أبوظبي، ليصبح بعد ذلك مسؤولاً عن الإعلام بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وفي عام 1975، حظي بفرصة تقديم برنامج «البث المباشر»، وكان الأول من نوعه في منطقة الخليج، وحقق نجاحاً لافتاً.