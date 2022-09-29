برج خليفة يضيء بصورة «ملك بوليوود» للترويج للرعاية الصحية

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلق النجم الهندي العالمي شاروخان الملقب بـ«ملك بوليوود»، الحملة الترويجية للعلامة التجارية لمجموعة برجيل القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتعد من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاء برج خليفة، أطول مبنى في العالم، مساء الأربعاء، بصورة النجم الهندي «شاروخان»، الذي يحل عيد ميلاده الشهر المقبل، وإيذاناً بانطلاق الحملة الترويجية للعلامة التجارية، وذلك بحضور «شاروخان» ومسؤولي «برجيل القابضة».

قصة ملهمة

وفي تمام الساعة 8:20 مساءً، أنارت أطول شاشة في العالم أفق مدينة دبي خلال عرضها مقطع فيديو للحملة الترويجية، يروي فيه «شاروخان» القصة الملهمة لمجموعة الرعاية الصحية.

ويبدأ المقطع الترويجي بكلمة يلقيها النجم الهندي تكريماً لشهداء الإمارات الأبطال في المعلم الوطني والحضاري «واحة الكرامة».

كما يعرض المقطع الترويجي، الذي تبلغ مدته 70 ثانية، الصرح الإسلامي الهائل لجامع الشيخ زايد، ومدينة برجيل الطبية، الذي يمثّل المبنى الرئيسي للمجموعة وأهم منشآتها.

وبعد عرض الفيديو، حظي برج خليفة والنجم الهندي شاروخان بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، وأشاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإمارات والممثل.

تكريم

وسلّطت الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق الحملة الضوء على العلاقة القوية التي تربط النجم «شاروخان» بدولة الإمارات العربية المتحدة، فخلال السنوات القليلة الماضية، أضيء برج خليفة بصورة أيقونة التمثيل الهندي تكريماً له واحتفالاً بعيد ميلاده.

من المقرر أن تنطلق الحملة تحت شعار «ملتزمون برعايتك» على مستوى المنطقة بأكملها على العديد من المنصات المختلفة، وهي تسلط الضوء على قصة النجاح التي خاضتها هذه المجموعة العملاقة التي تستضيفها أبوظبي على أرضها خلال رحلتها في عالم الرعاية الصحية في الدولة.