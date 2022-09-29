أرملة سعيد صالح تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الممثل فكري صادق

المصدر: البيان

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أكدت شيماء فرغلي، أرملة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، أنها اتخذت إجراءً قانونياً ضد تصريحات الفنان فكري صادق المسيئة لزوجها الراحل.

وأوضحت أرملة الراحل خلال مداخلة مع برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد: «أنا لما شوفت الموضوع اتصدمت ولحد دلوقتي مش مستوعبة، وأخذت إجراء قانوني وهتقدم ببلاغ للنائب العام، لأن سعيد صالح النجم والإنسان الخلوق المحترم ما يتقالش عليه كده». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وتابعت: «احترمت قرار النقابة بالتحقيق مع فكري صالح، ومن حقي اتخاذ إجراء قانوني ضد تصريحات الفنان فكري صادق، الكلام اللي اتقال صعب، وكنت مصدومة أما سمعته، هو مش واخد باله هو بيقول إيه، في حاجات منقدرش نعديها بسهولة، ومنها الموقف ده».

واستطردت: «بشكر الجمهور اللي دافع عن سعيد صالح، ورسالتي لفئة أخرى اتقوا الله وخلوا عندكم ضماير صاحية شوية».