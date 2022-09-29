وفاة العازف اليمني أحمد الشيبة

المصدر: البيان

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فجعت الأوساط الفنية اليمنية مساء أمس الأربعاء، بنبأ وفاة العازف اليمني الشهير أحمد الشيبة.

وتناقل صحفيون يمنيون خبر الوفاة الذي أكده شقيقه موضحا أنه توفي إثر حادث مروري أليم في نيويورك.

ويحظى أحمد الشيبة بشعبية وحضور كبيرين في الساحة الفنية اليمنية.

واشتهر الشيبة بإعادة توزيع الموسيقى والأغاني العالمية على آلة العود وأبرزها موسيقى أغنية أديل hello .

كما أشتهر بإعادة توزيع موسيقى بعض الأفلام مثل قراصنة الكاريبي وغيرها. حيث استطاع أن يكتسح الفن الغربي بآلة العود، وكسر القاعدة المتعارف عليها بأن آلة العود لا تتماشى إلا مع الفن الشرقي.

واستضافته العديد من القنوات العربية الكبيرة باعتباره فنانا مشهورا استطاع أن يدخل العالمية من بوابة إعادة توزيع الموسيقى الغربية بآلة العود.

ونجح الشيبة في اختبار إمكانية آلة العود، في الألوان المختلفة كفن "البوب" والأغاني "الكلاسيكية" الغربية، ليبتكر بذلك لونا جديدا في إعادة توزيع الموسيقى الغربية.

واكتشف الفنان الشيبة أن آلة العود لا تتماشى فقط مع الفن الشرقي، بل يتماشى مع أي فن سواء شرقي أو غربي من خلال إمكانيات العازف.

ويذكر أن نجومية الشيبة بدأت من منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان بنشر مقطوعاته الموسيقية على المواقع العالمي الشهير "يويتوب"، وهو ما نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتلك المقطوعات وحظيت بانتشار واسع.