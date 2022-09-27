حماس جماهيري كبير لحفل راغب علامة وسعد لمجرد وميشال فاضل في عالم الميتافيرس

المصدر: دبي ــ البيان

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يحيي الفنانون راغب علامة وسعد لمجرد وميشال فاضل، أول حفل موسيقي افتراضي في الوطن العربي، يوم 20 أكتوبر المقبل. ويشهد بيع تذاكر الحفل، الذي تقيمه شركة «ميتاباوندلس»، إقبالاً كبيراً من الجمهور المتشوق للمشاركة في التجربة الفنية العربية الأولى من نوعها. ويواكب الحفل حداثة التطور التكنولوجي في عالمي صناعة الموسيقى والترفيه، ويعد تجربة رائعة وفريدة من نوعها وخطوة غير مسبوقة للجماهير في عالم الميتافيرس.

وقد قام ميشال فاضل بإعادة توزيع عدد من أغاني راغب علامة، فيما قام جلال الحمداوي بإعادة توزيع بعض أغاني سعد لمجرد.

تجارب

وفي هذه المناسبة، قال راغب علامة، في بيان صادر عن الشركة المنظمة: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن الصورة الرمزية الخاصة بي للعالم الافتراضي.. سيراني المعجبون في جميع أنحاء العالم بطريقة جديدة، وسيكونون قادرين على الوصول إلى تذكارات من هذا الحدث كمكافآت NFT لشراء التذاكر».

من جانبه، أوضح سعد لمجرد: «لقد شاهدت تجارب عالمية مماثلة للحفلات الموسيقية المستقبلية، وأنا متأكد من أن هذا الحفل سيكون شيئاً فريداً جداً لمعجبينا المحبوبين.. أنا متحمس للجماهير لرؤيتي وللرمز الرقمي الفريد الخاص بي في الحفل الافتراضي».

وقال المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، على مشاركته في الحفل: «التغييرات في السوق وصناعة الموسيقى تتطلب منا دائماً مواكبة الاتجاهات الجديدة.. أنا متحمس للشراكة مع ميتاباوندلس لتقديم هذه التطورات الجديدة لجمهور أكبر والمساعدة في استخدام بعض هذه التوجهات المبتكرة لمنح المزيد من القوة للجماهير»، وفقاً لموقع في الفن.