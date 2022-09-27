ياسمين صبري تكشف عن القرار الوحيد الذي ندمت عليه في حياتها

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة ياسمين صبري أن القرار الوحيد الذي ندمت عليه هو اتخاذها لبعض الصداقات من الفتيات، لافتة إلى أنها قررت الابتعاد عنهن من أجل سلامتها، مشيرة إلى أنها اتخذت صداقات جديدة بعدها حتى لا تكون وحيدة «أنا شخصية منغلقة ومش بتكلم عن أموري الشخصية لكن أنا مش وحيدة ومش لوحدي خالص».

وكشفت ياسمين صبري خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» أنها أصيبت بالاكتئاب بعدما حصلت على «ملحق» "دور ثان" في الثانوية العامة «جالي اكتئاب لما جبت ملحق في الثانوية العامة وكنت واخدة على الملاحق لكن عشان الثانوية العامة وجبت ملحق في الرياضيات ودي أكتر فترة تعبت فيها نفسيا رغم إني باردة جدًا وهادية أعصابي هادية».

ولفتت ياسمين صبري إلى أنها لم تخبر أهلها برسوبها في مادة الرياضيات في امتحان الثانوية العامة «خبيت على أهلي وقولت لهم نجحت وكنت باخد فلوس من السباحة وكنت بدفعها تمن الدروس لحد ما نجحت وكنت في تانية وطلعت تالتة».

وتعرضت صبري لموقف محرج بسؤالها عن أكثر شيء تفتقده في حياتها حالياً، عندما فاجأت إسعاد يونس بعدم الرد على السؤال قائلة "ممكن ماردش على السؤال ده.. أو غيروه من فضلكم".

وأثارت إجابة ياسمين صبري استغراب "صاحبة السعادة"، التي سخرت قائلة "اتفضلوا مريضة نفسياً".

وبسؤالها عن أكثر شيء سعدت بالابتعاد عنه، قالت صبري "أصدقاء السوء"، لافتة إلى أنها لم تشعر بالوحدة عقب اتخاذ هذا القرار لأنها ليست وحيدة في حياتها الشخصية رغم كونها منغلقة على نفسها.

وحول طموحاتها، أشارت الفنانة الشابة إلى أن طموحاتها تتغير كل فترة وأصبحت لديها حالة من النضج في التفكير، قائلة: "كل فترة طموحاتي تتغير وأحلامي تتغير والحاجات اللي كنت فاكراها دي أقصى طموحي ألاقيها مش أهم حاجة.. وكل ما الواحد ينضج أحلامه تنضج معاه".