موقف محرج للفنانة ياسمين صبري في «صاحبة السعادة»

المصدر: البيان

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وضعت الفنانة القديرة إسعاد يونس الفنانة المصرية ياسمين صبري في موقف محرج خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» الذي يعرض على شاشة «dmc»، وذلك عندما طرحت عليها سؤالاً لم ترغب بالإجابة عليه.

حيث طرحت إسعاد يونس سؤالا على ياسمين صبري حول أكثر شيء تفتقده في حياتها حالياً، لتتردد ياسمين وتقرر عدم الرد، قائلة «ممكن ماردش على السؤال ده، أو غيروه من فضلكم».

وأثارت إجابة ياسمين صبري استغراب إسعاد يونس، التي سخرت قائلة «إنتي مريضة نفسيا».

وقالت ياسمين صبري ردا على سؤال «ما أكثر شيء سعدت بالابتعاد عنه؟»، إن أصدقاء السوء، مضيفة: «أحيانا كانوا يعاملونني معاملة سيئة، على الرغم من معاملتي الجيدة معهم، ومعظم هذه الصداقات مع بنات».

وتابعت قائلة: «أنا لست وحيدة، ولا أشعر بالوحدة نهائيا، لأنه لا أحد يعرف عني شيئا، ولست مع أسرتي»، مضيفة «أصبت بالاكتئاب عند رسوبي في الرياضيات بمرحلة الثانوية العامة».