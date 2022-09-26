ياسمين صبري تثير الجدل بخطوة مفاجئة تجاه أحمد أبو هشيمة

المصدر: البيان

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حالة من الجدل أثارتها الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل خلال الأيام الماضية بعد إعادة متابعتها طليقها أحمد أبو هشيمة على حسابها بـ"إنستغرام"، كما بادلها رجل الأعمال المصري المعروف نفس الخطوة.

وما زاد في حالة الجدل بين جمهور النجمة المصرية تواتر أنباء عن عودة الثنائي إلى حياتهما الزوجية خلال الفترة القادمة.

وكانت واقعة انفصال الثنائي قد أثارت ضجة واسعة في مايو الماضي، حيث أعلنت ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة طلاقهما بعد زواج استمر لمدة عامين، ومعه ألغيا متابعة بعضهما البعض.

وأثارت الخطوة الجديدة المفاجئة موجة من الشائعات، دون تأكيد أو نفي من أحد الطرفين، وكان السبب في ذلك ظهورهما في حفل النجم عمرو دياب، الذي أقيم في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي منذ أيام.

وأثير الجدل مرة أخرى حول عودتهما للارتباط بعد ظهور ياسمين صبري في صورة وخلفيتها ستائر بيضاء والبحر وهو نفس المكان الذي ظهر فيه أبو هشيمة.