نقابة الفنانين السوريين: محمد رمضان كاذب

المصدر: ​البيان

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كذَّبت نقابة الفنانين السوريين الفنان المصري محمد رمضان، عقب ادعائه أنه سيحيي حفلاً غنائياً في دمشق.

وأصدرت النقابة بياناً نفت فيه صحة ما أكده رمضان بأن الحفل سيقام في العاصمة السورية يوم 6 أكتوبر المقبل، وذلك حسبما أفاد موقع «في الفن» الإخباري.

ووصفت، في بيانها، الأمر بأنه مجرد شائعات، قائلةً: «إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق؛ تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل، سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات».

كان رمضان قد نشر، أول من أمس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من توقيعه أحد العقود.

وكتب: «اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مختلفة، كل يوم سأعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة».

وأضاف: «أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة بمدينة دمشق الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد».

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي في مدينة الإسكندرية يوم 7 أكتوبر المقبل، بالرغم من أنه واجه حملة انتقادات ومطالبات بإلغاء الحفل.