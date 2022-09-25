السجن سنة للفنان المصري مصطفى هريدي

المصدر: البيان

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حكم القضاء المصري بالسجن سنة على الفنان مصطفى هريدي.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد بمعاقبة الفنان مصطفى هريدي بالحبس لمدة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ بعدما صدمهم بسيارته الخاصة، حسبما أفاد موقع «الشروق» الإخباري.

ومن المقرر أن يدفع هريدي مبلغ الكفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة والتقدم باستئناف على الحكم.

ودفع محامي هريدي أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية بخلو الأوراق من أي دليل فني، بخلاف أقوال المجني عليهم التي تثبت أن المتهم كان يسير بسرعة تتجاوز المسموح بها هذا الطريق.

وأوضح الدفاع أنه لا توجد في الأوراق مخالفة رصدها الرادار الموجود على طريق المحور، وهو من الطرق المميزة التي يقوم فيها الرادار بتصوير السيارات المخالف.

وأضاف أن حالة المتهم كانت لا تسمح باستجوابه في هذا الأمر، وخاصة أنه كان في غير وعيه بسبب الحادث.

وقدم دفاع هريدي حافظة مستندات اشتملت على صور رسمية من تقارير فنية، تثبت أن المتهم ما زال يعالَج حتى اليوم من إصاباته البالغة، وكذلك صور فوتوغرافية للمتهم تثبت أنه كانت هناك إصابات.

وأضاف الدفاع أن الجميع استقر على أن الحادث مفاجئ بسبب توقف سيارة المجني عليهم، ولا يوجد دليل على أن السيارة تسير بسرعة مبالغ فيها، مطالباً بإعادة الدعوى للنيابة العامة، لبيان ما إذا كانت حالة المتهم تسمح بسؤاله في هذا التوقيت من عدمه، وطالب بالبراءة لانتفاء الخطأ في جانب المتهم.

وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال المصابين في حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدي، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابون -الذين أدلى بعضهم بأقواله في النيابة العامة فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظراً لحالتهم الصحية- أنهم كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وقال مصطفى هريدي، خلال التحقيق معه، إنه فوجئ بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها، إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.