سر خطير تكشفه نهال عنبر: هشام سليم كان يعرف موعد وفاته باليوم والساعة

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان الراحل هشام سليم كان يعرف موعد وفاته، وحدده باليوم والساعة.

وأوضحت عنبر، أن هذا السر يذاع لأول مرة عن وفاة الفنان هشام سليم، قائلة: «هشام قال للفنانة يسرا وشقيقه خالد، أنه سيرحل يوم 22 سبتمبر، وكان يقول تن تن، والجميع لم يعلم معنى جملة تن تن، إلا بعد الوفاة، حيث أن هشام توفي الساعة 10 إلا 10 دقائق».

وأضافت نهال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الجميع علم بأن هشام في لحظاته الأخيرة من يوم الأربعاء، والجميع استعد، بعد تأكد تأخر الحالة الصحية.