عفاف شعيب: انفصلت عن زوجي بسبب السحر

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة عفاف شعيب عن السبب الذي أدى إلى انفصالها عن زوجها، موضحةً أن السحر كان وراء تلك التجربة المريرة في حياتها.

وقالت عفاف، خلال لقائها في برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، إنها لم تطلب من زوجها رجل الأعمال رياض العريان المال أبداً.

وأضافت أنها انفصلت عنه بسبب «عمل» فعلته إحدى السيدات، مشيرةً إلى أنه حاول العودة إليها ولكنها رفضت.

وذكرت أن طليقها رفض إعطاءها مالاً لشراء سيارة جديدة، متابعة: «عمري ما طلبت منه جنيه، وكنت عايزة أشتري عربية جديدة، وقالوا مفيش تقسيط، والعربية كانت بـ45 ألف جنيه».

وأوضحت أنها طلبت منه أن يُقرضها 5 آلاف جنيه لشراء السيارة، لكنه رفض، الأمر الذي وضع نهاية حزينة لعلاقتهما.

يُذكر أن عفاف شعيب شاركت في مسلسل «زي القمر»، والعمل من بطولة صابرين، ومدحت صالح، وباتول الحداد، وإخراج أحمد شفيق.