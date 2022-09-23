زوجة شاروخان: اعتقال ابننا أسوأ ظرف ألمَّ بنا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يكاد يمر عام على قضية اعتقال ابن نجم الشاشة البوليوودية شاروخان، أريان خان، وذلك من قبل مكتب مكافحة المخدرات في الثاني من أكتوبر من العام الماضي.

وقد خرجت، أخيراً، والدة الشاب وزوجة الممثل، جوري خان، عن صمتها، وأعلنت جملة تصريحات ومواقف في الخصوص، خلال برنامج تلفزيوني حواري هندي شهير يدعى «كوفي وذ كاران».

وتخللت الدردشات اللطيفة بعض الأحاديث الحساسة التي اختلجت خاطر جوري، لتفصح عما تقاسيه في تلك الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها وعائلتها، مبينة أنه على الرغم من كل ذلك، ظهرت عائلة خان في موقف متماسك وأقوى من أي وقت مضى، بحسب وكالة أنباء آسيا الدولية.

وأفادت جوري خان خلال البرنامج بأنه «ليس هناك أسوأ من الظرف الذي ألم بهم»، لتعترف الزوجة النجمة بأنهم يقفون جميعاً في موقف واحد، كما أنه يصلهم الكثير من مشاعر الحب والمؤازرة من جميع الأصدقاء، وكذلك من أشخاص لم يعرفوهم قط، ولكنهم لم يترددوا في إرسال العديد من الرسائل التي تنم عن مشاعرهم ومحبتهم. وأضافت: «نشعر بالنعمة والامتنان لكل من ساعدنا».

يجدر الذكر أن الابن أريان خان قد اعتقل في قضية مخدرات في مومباي، وقد أفرج عنه بكفالة بعد أكثر من 20 يوماً من اعتقاله. لاحقاً، خلال العام الجاري، كشف مكتب مكافحة المخدرات في نيودلهي، أنه لم يتم العثور على مخدرات مع ابن نجم بوليوود شاروخان، وأنه لا يوجد «دليل جوهري» لتوجيه الاتهام إليه، وبالتالي إسقاط الدعوى القضائية ضده.