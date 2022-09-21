براد بيت يعرض منحوتاته في متحف فنلندي

المصدر: كوبنهاغن - د ب أ

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قام الممثل الأمريكي براد بيت بزيارة إلى فنلندا الواقعة أقصى شمال الاتحاد الأوروبي، لعرض منحوتاته للمرة الأولى. وأفاد متحف «سارة هيلدن للفنون»، الواقع في مدينة تامبيري الفنلندية، بأن أعمال بيت يتم عرضها كجزء من معرض للفنان البريطاني المعاصر، توماس هاوسيجو، إلى جانب عرض أعمال فنية خزفية للموسيقي الأسترالي نيك كيف.

وقال المتحف إنه في حين أن بيت (58 عاماً) وكيف (64 عاماً) معروفان بالفعل في صناعتي الأفلام والموسيقى، على التوالي، فإنها المرة الأولى التي يعرض فيها أي منهما أعماله الفنية. وتم إطلاق معرض «توماس هاوسيجو - دبليو إي ويذ نيك كيف آند براد بيت»، الأحد الفائت.