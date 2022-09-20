آخر التطورات بطلب إعادة فتح التحقيق بوفاة الإعلامي وائل الإبراشي

المصدر: البيان

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حضرت أسرة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي جلسة طلب إعادتهم التحقيق في واقعة وفاته والتي عقدت في محكمة جنايات الجيزة.

وشهدت الجلسة التي حضرتها أرملة الراحل وابنته تشديدات أمنية. كما حضر المحامي جميل سعيد، محامي أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، إلى المحكمة.

وقال سعيد في تصريحات سابقة إنه قدم في طلبه أدلة جديدة تدعم اتهام أسرة الراحل لطبيبه "ش. ع" بالتسبب في وفاته. وفقاً لموقع "مصراوي".

وقال محامي عائلة الإبراشي في تصريحات سابقة إنه قدم في طلبه أدلة جديدة تدعم اتهام أسرة الراحل لطبيبه "ش. ع" بالتسبب في وفاته.

وأوضح أنه تقدم باستئناف على القرار الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب المسؤول عن متابعة حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي توفي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وتم قبول الاستئناف.

وأعلن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، سابقًا أن أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تقدمت بشكوى للتحقيق مع الطبيب المعالج للراحل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "نقابة الأطباء شكلت لجنة تضم فى عضويتها مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فى الشق التأديبي مع الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي".

وأوضح أن النيابة العامة أجرت تحقيقها بناء على بلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي واستبعدت الشق الجنائي المتعلق بالإهمال والضرر الطبي ومخالفة قانون الأبحاث الإكلينيكية في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، موضحا: "ليس لدينا أي مشكلة مع أسرة الإعلامي وائل الإبراشي".