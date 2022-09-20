براد بيت يفتتح أول معرض لمنحوتاته في فنلندا

المصدر: أ ف ب

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افتتح النجم الأميركي براد بيت في نهاية هذا الأسبوع في فنلندا، المعرض الأول لمنحوتات أنجزها بنفسه.

وقالت ساريان سويكونن، أمينة متحف "سارة هيلدين للفنون" في تامبيري، ثالث كبرى مدينة في البلاد، لوكالة فرانس برس "كان الأمر مثيرا ورائعا".

وللمرة الأولى، عرض الممثل البالغ 58 عاما "الذي علّم نفسه بنفسه" تسعة أعمال في معرض مشترك مع الفنان البريطاني الشهير توماس هاوسيغو ونجم الروك الأسترالي نِك كايف، وهو أيضا مبتدئ في عالم النحت، على ما أوضح المتحف.

ومن بين أعمال براد بيت لوحة من الجص المقولب "تصور معركة بالأسلحة النارية" بالإضافة إلى مجموعة من المنحوتات المصنوعة من السيليكون على شكل منازل كل منها يحمل آثار ذخيرة من عيارات مختلفة.

وقد حضر بيت افتتاح المعرض فيما شكّل مفاجأة لدولة الشمال التي نادرا ما يزورها نجوم هوليووديون، إذ لم تعلن مشاركته مسبقا.

وقال الممثل لقناة "يلي" التلفزيونية الفنلندية السبت "بالنسبة إليّ وإلى نِك، إنه عالم جديد وتجربة أولى".

وأضاف "بالنسبة إليّ، يتعلق الأمر بالتأمل الذاتي. يتعلق بالمكان الذي أخطأت فيه في علاقاتي وأين أخطأت".