الناقد المصري صلاح فضل يتعرَّض لوعكة صحية

المصدر: البيان

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تعرَّض الناقد والمفكر المصري الكبير الدكتور صلاح فضل لوعكة صحية دخل على أثرها إلى المستشفى.

وذكر موقع «بوابة الأهرام» الإخباري أن الدكتور فضل خضع للعلاج في مستشفى السلام الدولي بالمعادي في القاهرة.

وكان الروائي المصري الكبير إبراهيم عبد المجيد قد وجَّه التحية إليه عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، مطالباً محبيه بالدعاء له بتمام الشفاء.

وأكد مقربون من الدكتور فضل أن حالته الصحية مستقرة، مشيرين إلى أنه سيعود قريباً لممارسة مهام عمله كالمعتاد خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن الدكتور صلاح فضل من مواليد 21 مارس 1938 في شباس الشهداء بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ.

وشغل العديد من المناصب التعليمية وغير التعليمية في مصر وخارجها، إذ عمل معيداً في جامعة القاهرة، وجامعة الأزهر، وجامعة عين شمس في مصر، والجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، وكلية المكسيك في إسبانيا، إضافة إلى جامعة صنعاء في اليمن.

كما ترأس تحرير مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، وقسم اللغة العربية في جامعة عين شمس، ومجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

ويشغل حالياً منصب رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة، وهو عضو لجنة تحكيم مسابقة «أمير الشعراء» التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي.