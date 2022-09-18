اندلاع حريق بمنزل الفنانة البحرينية شيماء سبت

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن اندلاع حريقٍ في منزلها بسبب ماس كهربائي.

ونشرت شيماء، اليوم، عبر خاصية «ستوري إنستغرام»، صوراً تُظهر أثر الحريق في المنزل، وصورةً لها وهي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

وقالت: «لهيب أمس مع البيت والأهل، نسيت نفسي اليوم، توي أفحص طلع عندي تهيج واحتقان في مجرى التنفس، وأنا أصلاً مريضة ربو، الحمد الله على كل حال».

كذلك نشرت صورةً لشقيقتها شذى وهي في غرفة العناية المركزة وتتلقى العلاج، وعلَّقت قائلةً: «الحمد الله على كل حال، قدَّر الله وما شاء فعل، تعرضنا لحريق في منزلنا، ونتجت عنه أضرار بالمنزل».

وأضافت: «تعرضت أختي شذى لاختناق بسبب استنشاق كمية كبيرة من الدخان، الذي ورد بتقرير الدفاع المدني أنه بنسبة 100%»، مشيرةً إلى أن شقيقتها ترقد حالياً بالعناية المركزة في مستشفى الملك حمد الطبي بالبحرين.