الحزن يخيّم على أسرة الفنان المصري خالد زكي

المصدر: البيان

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خيَّم الحزن على أسرة الفنان المصري القدير خالد زكي، إثر إعلان نبأ وفاة زوجته.

وأعلن نجله تامر وفاة والدته اليوم، قائلاً عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «توفيت إلى رحمة الله أمي حبيبتي، رجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة».

الجدير بالذكر أن شائعات عن مرض الفنان انتشرت خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي نفاه في برنامج «التاسعة»، عبر شاشة «القناة الأولى المصرية»، أثناء لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، مؤكداً عدم صحة إصابته بالسرطان.

يُذكر أن خالد زكي قد شارك، خلال رمضان الماضي، في مسلسل «الاختيار 3»، إلى جانب النجوم: ياسر جلال وأحمد السقا وأحمد عز وآخرين، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان.