رشوان توفيق يرفض تسمية عادل إمام بالزعيم ويهاجم محمد رمضان

المصدر: البيان

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رفض الفنان المصري رشوان توفيق فكرة الألقاب التي يحصل عليها الفنانون بشكل عام، وانتقد لقب الزعيم الذي تم إطلاقه على الفنان عادل إمام.

وقال توفيق في برنامج "تقدر مع الغيطي" : "أنا ضد الألقاب التي يُسمى بها الفنان مثل إطلاق لقب الزعيم على عادل إمام".

وأضاف : "أرفض تسمية عادل إمام بالزعيم، وليس لأنه عمل مسرحية الزعيم نطلق عليه لقب الزعيم، ولكن بلا شك أن عادل إمام ممثل على أعلى مستوى، وربنا أعطاه بلا حساب قدرات فنية درامية وكوميدية كبيرة، وهو تاريخ كبير، ومع احترامي للجميع لم يستطع أحد من الكوميديانات أن يصنع تاريخا مثل عادل إمام كونه موهوبا ويتفجر بالموهبة".

وهاجم توفيق محمد رمضان خاصة بعد الأزمة التي وقعت بين رمضان والفنانة سميرة عبد العزيز وقال :" عيب ولا يصح الإساءة لفنانة بحجم سميرة عبد العزيز ، والفنانة سميرة عبد العزيز قديرة وتحترمها الدولة، ولا يصح ان يقول لها محمد رمضان هذا الرد".