رحيل عميدة الفن الجزائري الممثلة فريدة صابونجي

المصدر: البيان

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نعى الديوان الوطني للثقافة والإعلام افي الجزائر، الفنانة فريدة صابونجي التي تعد إحدى أبرز الوجوه السينمائية والتلفزيونية في الجزائر، والتي توفيت السبت عن عمر ناهز 92 عاماً بعد معاناة مع المرض، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت صابونجي التي ولدت في 1930 بحي الدويرات في مدينة البليدة قد تعرضت لجلطة دماغية عام 2018 ابتعدت بعدها عن الظهور العام.

ونعاها المركز الجزائري لتطوير السينما وأوبرا الجزائر وعدد من المؤسسات الفنية والفرق المسرحية والإعلاميين والشخصيات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ببرقية عزاء إلى أسرتها.

بدأت صابونجي مشوارها الفني مبكراً في عمر 13 عاماً وقدمت أعمالاً مميزة على المسرح في الخمسينيات، حيث شاركت كبار نجوم الجزائر في أعمالهم أمثال محي الدين بشطارزي، ورويشد، ومحمد التوري وغيرهم.

انضمت إلى الإذاعة عام 1947 حيث قدمت الدراما الإذاعية كما اشتهرت على الشاشة بأدوار المرأة الثرية المتغطرسة وأحياناً قاسية القلب.

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية: (المصير) و(المكتوب) و(الوصية) و(كيد الزمن) و(الامتحان الصعب) و(دار أم هاني) كما قدمت أفلام (ميدالية حسان) و(خوذ ما عطاك الله) و(ضياف بلا عرضة).

ونالت على مدى مشوارها الفني جوائز عدة وكذلك وسام الاستحقاق الوطني من مصف "جدير".