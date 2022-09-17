شقيق عادل إمام يكشف الحالة الصحية للزعيم

المصدر: البيان

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كشف المنتج المصري عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، تفاصيل الحالة الصحية للزعيم، منتقداً الشائعات المثارة حول صحته.

وقال إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "عادل إمام له محبون في العالم كله، وكان ضروي أرد على تلك الشائعات، والله العظيم الفنان عادل إمام لم يدخل المستشفى ولم يتعرض لأزمة صحية".

وأكد شقيق الفنان عادل إمام، الزعيم بصحة جيدة وما جاء على لسان الإعلامي محمد الباز عن تعرض الفنان عادل إمام لأزمة صحية عار من الصحة.

كان الإعلامي محمد الباز، قد أكد خلال تقديم برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، الجمعة إن الفنان عادل إمام يعاني من أعراض الزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبًا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل.