طلاق الثنائي الغنائي رامي جمال وناريمان

المصدر: البيان

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أعلنت المطربة ناريمان انفصالها عن زوجها المطرب رامي جمال.

وقالت ناريمان، عبر حسابها على «إنستغرام»: «تم الطلاق بيني وبين رامي».

وأضافت: «أتمنى له كل الخير، ويكون سعيد في حياته الجديدة، وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة».

الجدير بالذكر أن ناريمان لم تتعاون مع رامي جمال إلا في ديو غنائي بعنوان «مش ملاحظ حاجة»، طُرح ضمن ألبومه «أنا لوحدي» عام 2020.

وكان رامي جمال قد طرح أخيراً عدداً من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «يستاهل بوستين»، ومنها: «أدبتنا الدنيا، كلميني شوية عني، فيه جمال كده، مسيري أنساك، شوفت الحقيقة».

يُذكر أن رامي وناريمان تزوجا في أكتوبر 2014، وأعلنت ناريمان اعتزال الغناء إثر ذلك، مؤكدةً رغبتها في التفرغ لحياتها الجديدة.