الفنانة نهى العمروسي تكشف حقيقة تعاطيها المخدرات

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية نهى العمروسي حقيقة تعاطيها المخدرات، موضحةً حيثيات تعرُّضها للسجن.

وقالت نهى، خلال لقائها اليوم في برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «أنا اتظلمت ودخلت السجن وعملوا لي تحليل طلبته من النيابة، والتحليل طلع إني مبشربش مخدرات ولا سجاير، أدافع عن نفسي في إيه؟ اللي عايز يتكلم عني هيتكلم مهما قولت؟ واللي عايز يشتم فيا هيشتم».

وأضافت: «أنا مش في موقع دفاع عن النفس خالص، أوضح حاجة أوضحها، لكن أدافع عن نفسي، أنا آسفة أنا مش في موقف دفاع عن النفس، وكل حاجة موجودة، ولما أخدت براءة قالوا بتاعة مخدرات، والكويس هيدور ويعرف، وده كويس».

وتابعت: «أنا جالي غدة درقية في عينيا، وقالوا من المخدرات، يعني المرض ده أم كلثوم فضلت لابسة نضارة، بس مفرقش عشان ده حنجرتها، هو مفيش غيري بيشرب مخدرات، واللي بيشرب مخدرات شكلهم متغيرش، الكلام حتى مالوش أساس، اللي بيتكلم بيقول بتضرب مخدرات هو بيضرب مخدرات بيعكس اللي جواه».

يُذكر أن نهى العمروسي ولدت في 11 يناير عام 1963، وحصلت على بكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في مصر عام 1990.

وشاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية، منها «إحنا الطلبة، الحارة، مملكة الجبل، شارع عبد العزيز، "البلطجي، ضمير أبلة حكمت».

وقدمت للسينما أعمالاً كثيرة، أبرزها: «جزيرة الشيطان، "العذراء والعقرب، حنفي الأبهة، حارة برجوان، اللعب مع الشياطين، حلق حوش، هيستريا».