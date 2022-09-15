الفنانون يتمنون الشفاء العاجل للموسيقار أنور عبدالله

المصدر: دبي ـــ البيان

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تمنى عدد من الفنانين، عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، من أمثال الممثل محمود بوشهري، للموسيقار القدير أنور عبدالله الشفاء العاجل، وموفور الصحة والعافية، بعد نقله إلى مستشفى الأميري بالكويت، بسبب تعرضه لوعكة صحية في الكلى، واطلع العديد من الممثلين على تطورات وضعه الصحي، بما يستدعي حاجته لمتبرع بالكلى.

يذكر أن أنور عبدالله هو ملحن كويتي، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون الموسيقية، وعمل أستاذا للموسيقى في المعهد العالي للفنون المسرحية، لحن الكثير من الأعمال العاطفية والوطنية، وهو مكتشف أصوات فنية قوية، كالمطربة الإماراتية أحلام وغيرها. تعاون مع قامات عالية مثل عبدالكريم عبدالقادر محمد عبده نوال رويشد عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وغيرهم. ومن ألحانه أغاني شهيرة منها: «محال» و«غيب وأنا أغيب» و«آجر الصوت».