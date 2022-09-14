لسبب وجيه.. الفنانة المصرية بوسي تعيد زوجها إلى طليقته

المصدر: البيان

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أكدت المغنية المصرية بوسي، أنها اتفقت مع زوجها على أن يعود إلى لزوجته بسبب أبنائه، وذلك أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها اتفقت مع زوجها على أن يرد طليقته لأنها تعرف قيمة الأطفال، وقالت: "اتفقت مع جوزي أنه يرد طليقته لأني عارفة قيمة الضنا، وأولاده اصحاب ابني، ولما اتجوزنا كان منفصل عنها من فترة، وعمري ما هتجوز راجل على ذمته واحدة تانية". وفقاً لموقع "مصراوي".

وردت بوسي على شائعات انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، ونشرت صورا لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها مع زوجها وهو يطبع قبلة على خدها.

وأضافت: "الناس بتغلط فيا من غير ما تعرف أي حاجة عني، أو تتأكد وتتحرى، ومش فاهمة سر انشغال الناس على السوشيال ميديا بحياتي الشخصية، وأنا مش بحب أرد على الشائعات، ومش هرد على حاجة، لأني بتكلم عن شغلي وبس".

واختتمت: "الناس إيه عرفها إن في مشاكل أنا متطلقتش، وحياتنا مستمرة، وما مسحتش صورنا مع بعض، ومنزلتش غير صورنا في الفرح، والله ما مسحتها، امسحها ليه؟، حياتنا تخصنا متخصش حد تاني، وبالنسبة لوالدي، اتصالحت معاه قبل وفاته، ومعرفتش إنه مات غير بعد الدفن بيومين".

وكانت بوسي، تصدرت تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب تداول الصورة التي جمعت زوجها "هشام" وزوجته الأولى، بالتزامن مع حذف المطربة صورها مع زوجها، وإلغاء الزوج متابعة حسابها في موقع إنستجرام.