إطلالة نجمة «طيور الجنة» لين الصعيدي تثير الجدل بين متابعيها

المصدر: البيان

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أثارت إطلالة الفنانة الأردنية ونجمة قناة «طيور الجنة» لين الصعيدي الجدل بين متابعيها على حسابها في انستجرام بعد ظهورها بفستان «مكشوف» ونشرها فيديو ومجموعة من الصور في أحدث إطلالاتها.

وارتدت الصعيدي «17 سنة»، فستانًا أزرق اللون مكشوف من الأعلى وبدا كتفها ظاهراً، مع فتحة للفستان من الأسفل وصلت إلى الركبة.

وعبر بعض متابعي الفنانة الأردنية عن عدم رضاهم على إطلالتها، وجاءت الانتقادات بين من اعتبر أنها ابتعدت عن الالتزام الديني الذي بدأت فيه من خلال قناة «طيور الجنة» وآخرين انتقدوا إطلالتها التي جعلتها تبدو أكبر سناً من عمرها الحقيقي، في حين أثنى آخرون على إطلالتها الأحدث واصفينها بأنها أصبحت شابة جميلة.